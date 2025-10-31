واشنطن تسعى لفرض عقوبات على سفن متورطة في تصدير الفحم الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

تسعى الولايات المتحدة لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على السفن المتورطة في تصدير الفحم وخام الحديد من كوريا الشمالية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين بأن واشنطن طلبت من لجنة عقوبات الأمم المتحدة المعنية بكوريا الشمالية تحديد سبع سفن متورطة في الصادرات غير القانونية. ووفقا للمسؤول، استلمت السفينة "فلاي فري" التي ترفع علم سيراليون، بين شهريْ مايو ويونيو، الفحم من سفن كورية شمالية عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه الكورية الشمالية، وسلمته إلى ويفانغ في الصين.كما أشار المسؤول إلى حالة منفصلة في يناير، حيث تم تفريغ الفحم وخام الحديد الكوري الشمالي في الصين باستخدام سفن دول ثالثة.وبموجب إجراءات الأمم المتحدة، إذا لم تعترض أي دولة عضو في غضون خمسة أيام من تعميم لجنة العقوبات للمقترح، فسوف يتم اعتماده تلقائيا. ومع ذلك، فإن معارضة روسيا أو الصين، وكلاهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، قد تعيق هذه الخطوة.ويأتي الإجراء الأمريكي في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تجاهل مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن استعداده للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.