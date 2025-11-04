الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الصين تمدد إعفاء كوريا الجنوبية ودول أخرى من التأشيرة لمدة عام

Write: 2025-11-04 10:05:44

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الصينية تمديد سياسة الدخول بدون تأشيرة لمدة عام لمواطني كوريا الجنوبية ودول أخرى.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين أنها ستمدد الإعفاء من التأشيرة لـ45 دولة حتى 31 ديسمبر 2026، كما ستوسع نطاق البرنامج ليشمل السويد.
ويشمل التمديد 32 دولة أوربية، بالإضافة إلى ست دول آسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان والمملكة العربية السعودية، ودولتين في أوقيانوسيا وخمس دول في أمريكا الجنوبية.
وكان من المقرر أن تنتهي هذه السياسة بنهاية هذا العام بالنسبة للعديد من الدول.
وبموجب هذا الإعفاء، يمكن للزوار من الدول المؤهلة دخول الصين لأغراض العمل أو السياحة أو الزيارات العائلية أو العبور لمدة تصل إلى 30 يوما بدون تأشيرة.




