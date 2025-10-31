2.4% ارتفاعا في أسعار المستهلكين في كوريا

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة لها منذ 15 شهرا خلال شهر أكتوبر الماضي.وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 117.42 نقطة في أكتوبر، بزيادة نسبتها 2.4% كقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا أكبر ارتفاع منذ شهر يوليو من العام الماضي، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 2.6%.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر الاسبق، مما أضاف ربع نقطة مئوية إلى إجمالي الزيادة في الأسعار.كما ارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 3.5%، والمنتجات البترولية بنسبة 4.8%، مما ساهم في زيادة إجمالي الارتفاع.وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، بنسبة 2.2% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.