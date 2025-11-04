ترامب يقول إنه لن يتم تصدير شرائح بلاكويل للذكاء الاصطناعي من إنفيديا

Photo : Reuters / Yonhap News

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نيته تقييد صادرات شرائح "بلاكويل" المتطورة من إنتاج شركة إنفيديا للذكاء الاصطناعي.وأوضح ترامب هذا الموقف في مقابلة مع شبكة سي بي إس، سُجلت يوم الجمعة وبُثت يوم الأحد، وكذلك خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة لدى عودته إلى واشنطن العاصمة من ولاية فلوريدا، حيث أجاب بالنفي على سؤال عما إذا كان سيسمح لشركة إنفيديا ببيع شرائحها المتطورة للصين.وأضاف أن الصين قادرة على معالجة هذه المشكلة مع إنفيديا، لكنه أكد أن الشرائح الأكثر تطورا ستبقى حصريا في الولايات المتحدة.وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، قال ترامب إن شرائح بلاكويل الجديدة تتقدم بعشر سنوات على أي شرائح أخرى، وأن الولايات المتحدة لن تُصدرها إلى الدول الأخرى.وكانت إنفيديا قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستُورد أكثر من 260 ألفا من شرائح بلاكويل للذكاء الاصطناعي إلى كوريا الجنوبية، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل سام سونغ للإلكترونيات.