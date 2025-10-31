بوسان تستضيف اجتماعا مشتركا لأكبر دول 6 منتجة لأشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

اجتمع عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البارزين من أكبر 6 دول منتجة لأشباه الموصلات على مستوى العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايوان، في مدينة بوسان الكورية لمناقشة القضايا الحالية المتعلقة بصناعة أشباه الموصلات وبحث سبل التعاون.وقالت وزارة التجارة والصناعة الكورية اليوم إنها تعقد حاليا "الاجتماع المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص للدول المنتجة لأشباه الموصلات على مستوى العالم" في بوسان خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر.وقد تأسست هذه الهيئة في عام 1999 بواسطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي، ونمت بعد انضمام تايوان في عام 2000 والصين كعضو شبه كامل في عام 2006.وشهد اجتماع هذا العام الذي ترأسته كوريا، حضور حوالي 100 مسؤول وممثل عن شركات مثل سام سونغ للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وإنتل، وتي آي، وأون، وتي إس إم سي، بالإضافة إلى مسؤولين من جمعيات أشباه الموصلات في محتلف الدول.وخلال الاجتماع، ستتم مناقشة تقارير حول نتائج الأنشطة ذات الصلة وتقديم توصيات إلى الحكومات، كما ستُجرى مشاورات بين المسؤولين الحكوميين.وقال "تشيه او هيوك"مدير إدارة سياسات الصناعات المتقدمة في وزارة الصناعة الكورية، الذي يتولى رئاسة الاجتماع، إن استقرار سلاسل إمداد أشباه الموصلات يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى، مع تزايد الطلب العالمي على أشباه الموصلات تماشيا مع التطور السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن كوريا ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون الوثيق بين الدول الكبرى في هذا الشأن.