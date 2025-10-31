الرئيس لي يصدر تعليمات عاجلة بوقف بيع الأصول الحكومية

Photo : YONHAP News

صرح "تشيه هوي يونغ" المتحدث باسم الحكومة الكورية ووزير الثقافة والرياضة والسياحة أمس بأن الرئيس "لي جيه ميونغ" أصدر تعليمات عاجلة للوزارات بالوقف الفوري لبيع الأصول الحكومية، وإجراء عملية إعادة تقييم شاملة لعمليات بيع الأصول الجارية أو قيد الدراسة، ثم إعادة اتخاذ قرار بشأن المضي قدما في تنفيذها.وأضاف الوزير تشيه أن الرئيس لي أصدر أيضا تعليمات بضرورة الامتناع عن بيع الأصول فيما عدا ما هو غير ضروري بشكل أساسي، وفي حالة الضرورة الحتمية لبيع أصل ما، يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.ووفقا للبيانات الصادرة من شركة إدارة الأصول الكورية، بلغ عدد حالات البيع 145 حالة في عام 2021، و114 حالة في عام 2022، لكنه ارتفع بشكل حاد ليصل إلى 349 حالة في عام 2023، ثم قفز إلى 795 حالة في العام الماضي.وأوضح "كيم نام جون" المتحدث باسم المكتب الرئاسي أن هذا التوجيه العاجل جاء على خلفية المخاوف التي أثيرت من خلال التدقيق البرلماني والتقارير الإعلامية بأن أصول الدولة تباع بأسعار منخفضة للغاية.وأضاف أن الوزارات المسؤولة تخطط لتحديد الحقائق بسرعة، وإعداد خطط لتحسين النظام.