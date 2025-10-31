الرئيس لي يلقي خطابا أمام البرلمان حول ميزانية العام القادم

Photo : YONHAP News

ألقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" خطابا أمام البرلمان اليوم حول إدارة شؤون الدولة، وهي المرة الثانية التي يلقي فيها الرئيس خطابا أمام البرلمان منذ توليه منصبه.وأوضح الرئيس لي في كلمته اتجاه الميزانية الحكومية للعام القادم وضرورتها السياسية، وأكد على أن التحول إلى مجتمع الذكاء الاصطناعي هو أمر حتمي، مشددا على أن ميزانية العام القادم هي "الميزانية الأولى لكوريا الجنوبية التي ستفتح عصر الذكاء الاصطناعي".وأضاف أن حكومته ستخصص حوالي 6 تريليونات وون على مدى 5 سنوات، في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم تنمية المواهب في هذا المجال، وتقديم تعليم مخصص لكل جيل.بالإضافة إلى ذلك، تعهد الرئيس لي بزيادة ميزانية الدفاع للعام القادم بنسبة 8.2% مقارنة بالعام الجاري، ووعد بتطوير الصناعات الدفاعية الكورية لتكون من الصناعات الرئيسية في عصر الذكاء الاصطناعي.وقال إن الميزانية تشمل أيضا حماية أعمق لحياة الفئات الضعيفة للتغلب على الفجوات الناجمة عن التطور التكنولوجي الجديد، وتخصيص ميزانية لحماية حياة وسلامة المواطنين. وشدد على إدخال مبدأ التمييز المالي الإيجابي لصالح المناطق المحلية خلال عملية إعداد الميزانية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.وأشار إلى أن العام القادم سيشهد نقطة انطلاق تاريخية لفتح عصر الذكاء الاصطناعي وإعداد المائة عام الجديدة لكوريا الجنوبية، ودعا إلى تعاون عابر للأحزاب في البرلمان لتمرير الميزانية ضمن الإطار الزمني القانوني.