كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالتزامن مع الأحداث المهمة في كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

صرحت هيئة الأركان المشتركة في سيول أمس الثلاثاء بأن الجيش الكوري الشمالي أطلق قذائف مدفعية من نظامه لإطلاق الصواريخ المتعددة، مرتيْن خلال الأسبوع الماضي، إحداهما خلال القمة بين رئيسيْ كوريا الجنوبية والصين، والأخرى خلال زيارة وزيريْ الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي إلى المنطقة منزوعة السلاح. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيشرصد إطلاق حوالي عشر قذائف مدفعية باتجاه المياه قبالة شمال البحر الأصفر في حوالي الساعة الثالثة عصرا يوم السبت، وفي حوالي الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين.ورغم أن ذلك لا يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أن الجيش يفترض أن بيونغ يانغ أطلقت مدفعية بعيدة المدى عيار 240 ملليمترا في المرتين، مستهدفة سيول والمناطق المحيطة بها، في احتجاج مسلح بالتزامن مع الأحداث الدبلوماسية والأمنية المهمة.وجاء إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ المدفعية يوم السبت قبل حوالي 30 دقيقة من استقبال الرئيس لي جيه ميونغ للرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة آبيك في كيونغ جو.ووقع إطلاق النار يوم الاثنين قبل حوالي نصف ساعة من وصول وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى معسكر بونيفاس، وهي قاعدة أمريكية جنوب المنطقة الأمنية المشتركة، على متن مروحية من طراز بلاك هوك. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن سلطات المخابرات في سيول وواشنطن بدأت تحليلات دقيقة لعمليات الإطلاق، في ظل مراقبة البلدين الحليفين لمختلف أنشطة بيونغ يانغ، واتخاذ موقف دفاعي مشترك وثابت.