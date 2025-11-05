الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الفيلم الكوري مشروع واي يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن لشرق آسيا

2025-11-05

الفيلم الكوري مشروع واي يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن لشرق آسيا

Photo : YONHAP News

فاز فيلم "مشروع واي" للمخرج الكوري الجنوبي "لي هوان" بجائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية في الدورة العاشرة لمهرجان لندن السينمائي لشرق آسيا.

ووفقا للجنة التنفيذية للمهرجان أمس الثلاثاء، فقد فاز الفيلم، من بطولة "هان سو هي" و"جون جونغ صو"، بالجائزة في الحفل الختامي للمهرجان في لندن يوم الاثنين.

ويروي الفيلم قصة امرأتين تسرقان أموالا وسبائك ذهب مخبأة في محاولة للهروب من واقعهما البائس.

وصرحت لجنة تحكيم المسابقة بأن الفيلم يضع المنظور الأنثوي في صميم سرديته، مع تفكيكه لنوع أفلام النوار التقليدية. وأضافت أن فيلم "مشروع واي" يظهر إمكانيات جديدة للأفلام الآسيوية من خلال تسليط الضوء على الذاتية الأنثوية كقوة دافعة وراء الطموح والتوتر والغموض الأخلاقي.

وخلال جلسة الذكاء الاصطناعي في الفعالية، فاز فيلم "الركض إلى الغرب" للمخرج الكوري الجنوبي "كانغ يون سونغ" بجائزة مستقبل السينما الآسيوية.
