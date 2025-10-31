سيول تُعرب عن تعازيها في وفاة رئيس كوريا الشمالية السابق

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية أول من أمس الاثنين عن تعازيها في وفاة "كيم يونغ نام" الرئيس السابق لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، وهو منصب يساوى رئيس البلاد.وفي الرسالة التي أصدرها وزير التوحيد تشونغ دونغ يونغ أمس الثلاثاء، قالت سيول إن كيم ساهم في تحفيز استئناف الحوار بين الكوريتين عندما قاد وفدا إلى كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2018.واستذكر تشونغ مناقشاته مع كيم حول تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطوير العلاقات عبر الحدود خلال زياراته إلى بيونغ يانغ في يونيو 2005 وسبتمبر 2018. كما أعرب الوزير عن تعازيه لعائلة كيم والمسؤولين داخل النظام الكوري الشمالي.ورغم أن سيول أرسلت رسائل تعزية مماثلة إلى كبار المسؤولين في كوريا الشمالية عبر التلغراف سابقا، إلا أنها أصدرت هذا الإعلان من خلال المتحدث باسم الوزارة، نظرا لقيام بيونغ يانغ بقطع خطوط الاتصال بين الكوريتين.