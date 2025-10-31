شركة كي تي للاتصالات تُطلق خدمة استبدال بطاقات سيم مجانا لجميع عملائها

Photo : YONHAP News

ستُقدم شركة الاتصالات الكورية الجنوبية "كي تي" خدمة استبدال بطاقات الهاتف، "سيم كارد"، مجانا لجميع عملائها في أعقاب سلسلة من الخروقات الأمنية.وأعلنت شركة الاتصالات الكورية الجنوبية، التي تعد ثاني أكبر شركة اتصالات في البلاد من حيث الحجم، أنها قررت تقديم هذه الخدمة في اجتماع مجلس إدارتها أمس الثلاثاء.وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اختراق بيانات هوية المشتركين شمل 22 ألفا و227 مستخدما، وبعد ذلك واجه 362 عميلا رسوما احتيالية من شركة الاتصالات.واتخذت شركة الاتصالات العملاقة إجراءات وقائية إضافية وسط شكوك في أن الاختراق بدأ في شبكة خوادم كي تي الرئيسية.وقد جاءت هذه الخطوة الأخيرة بعد أقل من أسبوع من إعلان كي تي أنها ستوفر 100 غيغابايت من البيانات المجانية لمدة خمسة أشهر، بالإضافة إلى 150 ألف وون، أي ما يعادل 104 دولارات أمريكية تقريبا، كرصيد فواتير أو خصومات على الأجهزة، للعملاء المتضررين من الرسوم الاحتيالية وتسريب البيانات مؤخرا.