عودة أجواء أواخر الخريف مع تقلبات في درجات الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية

Photo : YONHAP News

عادت درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية في كوريا الجنوبية بعد ظهر أمس الثلاثاء، مما جعل البلاد تعيش طقسا خريفيا نموذجيا في أواخر الخريف.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، ستكون السماء صافية في الغالب فوق المناطق الوسطى طوال اليوم الأربعاء، بينما ستشهد المناطق الجنوبية المزيد من السحب. ومن المتوقع ظهور ضباب كثيف، مع انخفاض مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر، من الصباح الباكر وحتى منتصف النهار في المناطق الداخلية الوسطى، بالإضافة إلى أجزاء من مقاطعة شمال جولا ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، وفي أماكن أخرى، قد تنخفض الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد.وسوف يظل الفرق في درجات الحرارة بين النهار والليل كبيرا حوالي 15 درجة مئوية.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى في الصباح بين درجتين و12 درجة، مع انخفاضها في سيول وديغو إلى ست درجات، وفي كوانغ جو إلى ثماني درجات. وقد تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر لفترة وجيزة في بعض المناطق الداخلية والجبلية. أما درجات الحرارة العظمى خلال النهار، فسوف تتراوح بين 16 و22 درجة وهي مماثلة لدرجاتالحرارة أمس الثلاثاء أو أعلى قليلا منها، حيث ستبلغ 18 درجة في سيول و19 درجة في تشونغ جو.وسوف يزيد ارتفاع الأمواج حول مياه جيجو البحرية إلى حوالي مترين، مع توقعات بهبوب رياح قوية.