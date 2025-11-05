تاكايتشي تؤكد التزامها بتطوير علاقات مستقبلية مع كوريا

Photo : YONHAP News

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمس الثلاثاء أهمية العلاقات مع كوريا الجنوبية، مشددة على خطط تطويرها بطريقة مستقبلية ومستقرة.وفي حديثها أمام مجلس النواب الياباني، قالت تاكايتشي إنها والرئيس لي جيه ميونغ اتفقا خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، الأسبوع الماضي، على ضرورة تعزيز التنسيق بين طوكيو وسيول، إلى جانب واشنطن.وأقرت بوجود خلافات حول قضايا متعددة، لكنها تعهدت بمعالجتها مع البناء على أسس العلاقات الطبيعية، وقالت إن "الدبلوماسية المكوكية" والتواصل الوثيق سوف يستمران.كما صرحت تاكايتشي بأن قمتها الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حققت "تقدما كبيرا"، متعهدة بتعميق الثقة وتعزيز التحالف الياباني الأمريكي. وأضافت أن اليابان تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، وسوف تواصل تعزيز سلاسل التوريد والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.وقد التقت تاكايتشي بترامب في طوكيو يوم 28 أكتوبر قبل حضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو الكورية، حيث التقت أيضا بالرئيس لي والرئيس الصيني شي جين بينغ.