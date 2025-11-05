كوريا توقّع قريبا مذكرة تفاهم للاستثمار الاستراتيجي مع واشنطن

Photo : YONHAP News

ستوقع كوريا الجنوبية قريبا اتفاقية للاستثمار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وسوف يتم طرح مشروع قانون مشترك لتمويل تنفيذها خلال هذا الشهر.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصناعة الكوري كيم جونغ كوان أمس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس لي جيه ميونغ، حيث أوضح أن وزارته تُنسق مع وزارة المالية لضمان التنفيذ السريع لمذكرة التفاهم.وأضاف أن الرسوم الجمركية الأمريكية المخفضة بنسبة 15% على السيارات الكورية ستُطبق بأثر رجعي اعتبارا من الأول من نوفمبر.وحذّر كيم من أنه في حالة عدم وفاء كوريا الجنوبية بالتزاماتها الاستثمارية، فقد تُعيد واشنطن فرض رسوم جمركية أعلى، مُشددا على ضرورة إدارة المخاطر بدقة. كما قال إنه يجب على سيول تجنب السياسات التي تُلحق ضررا جسيما بالشركات الأمريكية، امتثالا للاتفاقية الأخيرة.وتعهد الوزير بتحديد مشروعات الاستثمار المُرتبطة بالولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم، وتشكيل مجلس لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات غير الجمركية.