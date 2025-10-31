المخابرات الكورية الجنوبية تقول إن كيم جونغ أون مستعد للحوار مع ترامب

Photo : YONHAP News

قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أبدى استعداده لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة، على الرغم من عدم انعقاد اجتماع بين واشنطن وبيونغ يانغ خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، مؤخرا.وصرحت وكالة المخابرات خلال جلسة تدقيق للجنة المخابرات في البرلمان أمس الثلاثاء، بأن بيونغ يانغ تُجهّز بهدوء لاحتمالية التعاون مع الولايات المتحدة، مُحللة توجهات فريق واشنطن المعني بسياسات كوريا الشمالية، وذلك وفقا لما ذكره نائب رئيس وكالة المخابرات لي سونغ كوان، خلال إحاطة إعلامية.ولاحظت وكالة المخابرات تحولات طفيفة في خطاب كوريا الشمالية، مُشيرة إلى أن بيونغ يانغ خفّفت من حدة إشاراتها المباشرة إلى التسلح النووي بعد أن ألمح كيم إلى حوار مشروط خلال جلسة عُقدت مؤخرا لمجلس الشعب الأعلى.كما أشارت الوكالة إلى أن كيم درس تأجيل زيارات وزيرة الخارجية تشيه سون هي إلى الصين وروسيا وسط تكهنات حول اتصالها بواشنطن.وتعتقد المخابرات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية ستسعى إلى إجراء اتصال مباشر مع الولايات المتحدة بمجرد أن تصبح الظروف مناسبة.