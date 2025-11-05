الرئيس لي يقول إن نقل قيادة العمليات العسكرية مبكرا سيعزز التحالف مع واشنطن

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إن استكمال نقل قيادة العمليات العسكرية من الولايات المتحدة خلال فترة ولايته سوف يوفر فرصة مهمة لتعزيز التحالف الثنائي.وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" أن الرئيس أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" في المكتب الرئاسي في سيول، حيث أكد أن تعزيز كوريا الجنوبية لقدراتها العسكرية وتوليها دورا قياديا في الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، سوف يساعد في تخفيف العبء الدفاعي عن الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما أعرب الرئيس الكوري عن تقديره للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لدعمه خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، مشيرا إلى أن اقتناء هذه السفن سوف يعزز بشكل كبير من قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية ويعمق التحالف.من جانبه أشاد هيغسيث بجهود كوريا الجنوبية لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي وشراء أصول تقليدية متطورة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، معربا عن دعمه الكامل لهذه المبادرات. كما أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن أمله في تعاون أوثق في مجال بناء السفن مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى قدراتها العالمية، وأضاف أن الإنتاج البحري المشترك سيعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية لكلا البلدين.