واشنطن تفرض عقوبات على مصرفيين ومؤسسات كورية شمالية لغسل الأموال

Photo : YONHAP News

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين متهمين بغسل أموال من مخططات الجرائم الإلكترونية غير المشروعة في كوريا الشمالية.وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عقوبات على ثمانية مواطنين كوريين شماليين وكيانين في كوريا الشمالية لدورهم في غسل أموال نتجت عن مخططات كوريا الشمالية غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال على موظفي تكنولوجيا المعلومات.وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن "جانغ كوك تشول" و"هو جونغ سون" مصرفيان كوريان شماليان ساعدا في إدارة أموال، بما في ذلك مبلغ 5.3 مليون دولار من العملات المشفرة، ويمكن ربط جزء من هذه الأموال ببرامج الفدية الكورية الشمالية التي استهدفت سابقا ضحايا أمريكيين وتعاملت مع عائدات من موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين. ومن بين الأهداف أيضا شركة "كوريا مان كيونغ ديه" لتكنولوجيا المعلومات وبنك "ريو جونغ" الائتماني.وصرح جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، بأن قراصنة مدعومين من الدولة الكورية الشمالية يسرقون الأموال ويغسلونها لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام. وأضاف أن هؤلاء القراصنة، بتوليدهم عائدات لتطوير أسلحة بيونغ يانغ، يهددون الأمن الأمريكي والعالمي بشكل مباشر، مؤكدا أن وزارة الخزانة الأمريكية سوف تواصل ملاحقة من هم وراء هذه المخططات لقطع مصادر الدخل غير المشروعة.