كي تي توفر بطاقات يو سيم مجانا لجميع عملائها

Photo : YONHAP News

ستقدم شركة كي تي الكورية للاتصالات المتنقلة، بطاقات الهاتف، يو سيم، مجانا لجميع عملائها، وذلك بعد سلسلة من الخروقات الأمنية.واتخذت الشركة هذا القرار خلال اجتماع لمجلس إدارتها أمس الثلاثاء، لكن المجلس لم يناقش إمكانية التنازل عن رسوم الإنهاء المبكر.ويأتي هذا القرار بعد أن تكبد مئات من مستخدمي كي تي خسائر مالية نتيجة مدفوعات غير مصرح بها عبر الهاتف المحمول، واحتمال تسرب بيانات أثر على أكثر من 22 ألف مستخدم.وبناء على ذلك، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، يمكن للعملاء حجز بطاقات "يو سيم" عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كي تي أو في مراكز خدمة استبدال "يو سيم" المخصصة.ولمنع أي زيادة مفاجئة في الطلبات، ستقدم كي تي الخدمة أولا للعملاء في مدينة إنتشون، وثماني مناطق في سيول، وتسع مدن في مقاطعة كيونغ كي.وسوف يتوسع البرنامج بعد ذلك ليشمل منطقة العاصمة بأكملها ومقاطعة كانغ وان في 19 نوفمبر، وعلى مستوى كوريا في 3 ديسمبر.