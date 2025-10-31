كوريا الشمالية ترسل 5 آلاف جندي للإنشاءات إلى روسيا

Photo : KCNA / Yonhap News

قالت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية قامت بنشر حوالي 5 آلاف جندي متخصص في الإنشاءات في روسيا منذ سبتمبر الماضي، من أجل المساهمة في أعمال إعادة بناء البنية التحتية.وكشف النائب البرلماني "باك سون وان" من الحزب الديمقراطي الحاكم، والنائب "لي سونغ كوان" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، عن هذه المعلومات خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد مراجعة برلمانية مغلقة لوكالة المخابرات أمس الثلاثاء، حيث أفادت الوكالة بأن حوالي 10 آلاف جندي كوري شمالي موجودون بالفعل في روسيا، ويتمركزون بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية للقيام بمهام الحراسة، بينما تم تكليف ألف مهندس عسكري إضافي بعمليات إزالة الألغام.وأكدت وكالة المخابرات أنها تراقب عن كثب التدريبات الجارية وتحركات القوات داخل كوريا الشمالية استعدادا لمزيد من الانتشار.كما أشارت إلى التقدم المحرز في برامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ قصيرة المدى، والطائرات المسيرة.