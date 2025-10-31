وزارة الخارجية الكورية ترحب بقرار الصين بتمديد الإعفاء من التأشيرة

Photo : YONHAP News

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن ترحيبها بقرار الصين بتمديد الإعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين الكوريين لمدة سنة أخرى حتى نهاية العام القادم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "لي جيه وونغ" في إحاطة إعلامية دورية أمس الثلاثاء إن الحكومة الكورية ترحب بقرار الحكومة الصينية الصادر يوم الاثنين بتمديد الإعفاء الأحادي من تأشيرة الدخول للمواطنين الكوريين حتى نهاية عام 2026.وأضاف أن هذه الخطوة التي اتخذتها الصين، ستسهم في تعميق التفاهم المتبادل وتعزيز مشاعر الود بين البلدين بالإضافة إلى تشجيع الزيارات بين الشعبين.وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الكورية تأمل في مواصلة العمل المشترك مع الصين لتعزيز هذه المشاعر الودية وبناء الثقة المتبادلة بين الجانبين، حسبما اتفق عليه رئيسا البلدين في القمة الأخيرة بينهما.يُذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت عن تمديد الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما من 45 دولة حول العالم حتى يوم 31 ديسمبر من العام القادم، كما أضافت السويد إلى قائمة الدول المشمولة بالإعفاء.وبالتالي يمكن لحاملي جوازات السفر الكورية العادية الإقامة في الصين دون تأشيرة لمدة 30 يوما لأغراض الأعمال أو السياحة أو زيارة الأقارب أو الأصدقاء، أو الزيارات التبادلية، أو العبور.