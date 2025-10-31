بدء المناقشات البرلمانية حول ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم

Photo : KBS News

ستبدأ المناقشات البرلمانية حول ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم في جلسة استماع تعقدها مساء اليوم اللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات في البرلمان، حيث تناقش مشروع الميزانية لعام 2026 وخطة إدارة الصناديق.وسوف يحضر جلسة اليوم البروفسور "كيم ديه جونغ" من كلية الإدارة بجامعة "سيجونغ"، والبروفسور "يانغ جون مو" من كلية الاقتصاد بجامعة "يون سيه"، والبروفسور "او صوك جين" من كلية الإحصاءات الاقتصادية والتجارية من جامعة "ميونغ جي"، وكبير الباحثين "لي تيه صوك" من معهد التنمية الكوري، والأستاذ الزائر "جو يونغ تشول" من كلية علم الاقتصاد والتمويل بجامعة "هان شين" وغيرهم، حيث يناقشون تأثيرات زيادة الميزانية على تحفيز الاقتصاد، والتوقعات بشأن الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.وسوف يتم أخذ آراء الخبراء في شؤون الميزانية، والتي ستُطرح في جلسة الاستماع العامة، في الاعتبار عند مراجعة مشروع الميزانية.ومن المنتظر أن تُعقد جلسات لاستجواب شاملة حول السياسات لمدة يومين اعتبارا من الغد، بعد انتهاء جلسة الاستماع اليوم.