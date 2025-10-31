كوريا الأولى عالميا في نمو القيمة السوقية لشركاتها الكبرى

Photo : YONHAP News

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وتايوان وغيرها من الدول الرئيسة، في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وكان معدل نمو القيمة السوقية للشركات الكورية هو الأعلى من بينها.وحسب تقرير صدر اليوم عن معهد "سي إي أو سكور" لبيانات الشركات، أشارت نتائج مسح معدلات نمو القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وتايوان إلى أن القيمة السوقية للشركات الكورية سجلت ارتفاعا بنسبة بلغت 103.8%، لتزيد من 761.9 تريليون وون في نهاية العام الماضي إلى 1.5525 كوادريليون وون في نهاية أكتوبر هذا العام.وأوضح التقرير أن شركة "دوسان إينربيليتي" سجلت أعلى معدل نمو من حيث القيمة السوقية من بين الشركات الكورية، لترتفع قيمتها بشكل حاد خلال هذه الفترة من 11.2 تريليون وون إلى 56.8 تريليون وون بزيادة بلغت نسبتها 405.4%.وتلتها شركة "هان هوا إيروسبيس" بنسبة 232.9%، وشركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 221.4%، وشركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة بنسبة 108.7%، وشركة "سام سونغ" للإلكترونيات بنسبة 100.4%.وجاء نمو القيمة السوقية للشركات التايوانية في المرتبة الثانية بعد كوريا، حيث بلغت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات تايوانية 1.7798 كوادريليون وون في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت قيمتها في نهاية أكتوبر هذا العام إلى 2.4805 كوادريليون وون بنسبة 39.4%. وقادت شركة "تي إس إم سي" لإنتاج أشباه الموصلات هذه الزيادة، حيث تضم من بين عملائها عددا من أبرز الشركات الرائدة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي مثل "إنفيديا" و"آيه إم دي".واحتلت اليابان المرتبة الثالثة حيث ارتفعت القيمة السوقية لأكبر 10 شركات يابانية من 1.7496 كوادريليون وون في نهاية العام الماضي إلى 2.2944 كوادريليون وون في نهاية أكتوبر هذا العام بزيادة 31.1%. وكانت الشركة اليابانية التي سجلت أعلى معدل نمو شركة "تويوتا" للسيارات التي بلغت قيمتها السوقية 464.6 تريليون وون.