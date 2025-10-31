سيول تستضيف الاجتماع الوزاري الكوري الإفريقي في يونيو من العام القادم

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأنها عقدت الاجتماع الكوري الإفريقي لكبار المسؤولين أمس في فندق "لوتيه" في سيول.وناقش الاجتماع التطورات في التعاون بين كوريا وإفريقيا بعد القمة الكورية الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وشارك فيه كبار المسؤولين من 47 دولة أفريقية، بينما شارك من الجانب الكوري كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة والموارد، وغيرهما من 15 مؤسسات حكومية.وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من مساعدة نائب وزير الخارجية الكورية "جونغ أوي هيه"، وسفير أنغولا لدى كوريا الجنوبية "سيانغا كيفويلا صامويل أبيليو"، نظرا لأن أنغولا تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام.وأوضحت المسؤولة الكورية أبرز نتائج التعاون التي تحققت بعد القمة الكورية الإفريقية، بما في ذلك إطلاق الحوار الكوري الإفريقي حول المعادن الاستراتيجية في فبراير الماضي، وانضمام كوريا للجنة المحيط الهندي بصفة مراقب في أبريل، وإنشاء صندوق التعاون مع منطقة التجارة الحرة لقارة إفريقيا في مايو، مؤكدة على الحاجة لتعزيز العلاقات العملية ومتبادلة المنافع مع الدول الإفريقية في ظل الظروف الدولية المتغيرة، من أجل تنويع العلاقات الدبلوماسية.ومن جانبه أشاد السفير الأنغولي "أبيليو" بمساهمة كوريا في تعزيز التعاون بين كوريا والقارة الإفريقية، وجهودها الحثيثة في التواصل الوثيق مع الجانب الإفريقي، وقال إن أنغولا ستسهم بفاعلية في توسيع نطاق إنجازات التعاون بصفتها الدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام.ومن أجل مواصلة التعاون الكوري الأفريقي، اتفق الجانبان على عقد اجتماع لوزراء خارجية كوريا وأفريقيا في سيول في شهر يونيو من العام القادم.