تقرير الحقائق حول القمة مع واشنطن يتضمن شراء أسلحة أمريكية بقيمة 25 مليار دولار

Photo : YONHAP News

قال مصدر حكومي كوري مسؤول إن تقرير الحقائق المشترك حول القمة الكورية الأمريكية، الذي يتم تنسيقه حاليا في المرحلة النهائية بين حكومتيْ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، سيتضمن بندا ينص على شراء كوريا أسلحة أمريكية بقيمة 25 مليار دولار، أي ما يعادل 36 تريليون وون كوري.وأوضح المصدر أن الجانب الكوري قدم للجانب الأمريكي قائمة بالأسلحة الأمريكية التي تم اتخاذ قرار بشرائها بمقدار 25 مليار دولار، حتى عام 2030.وأضاف أن حجم مشروعات تطوير القدرات الدفاعية المدرجة في خطة الدفاع متوسطة المدى بين عاميْ 2025 و2029، والتي سيتم فيها شراء أسلحة أمريكية، يُقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.كما أشار المصدر إلى أن قائمة المشتريات المقدمة للجانب الأمريكي تتضمن في الغالب أنظمة أسلحة سيشتريها الجانب الكوري عبر نظام المبيعات العسكرية الأجنبية، أي من خلال عقود حكومية بين البلدين.يُذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان حاليا بالتنسيق النهائي لإصدار تقرير الحقائق المشترك الذي سينص على خلاصات الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجالي الأمن والجمارك خلال جولتين من القمة بين البلدين.