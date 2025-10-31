هبوط حاد في قيمة كوسبي بسبب مخاوف من احتمال انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

شهد مؤشر البورصة الكورية المركب لأسعار الأسهم، كوسبي، الذي ظل يسجل مستويات قياسية طوال النصف الثاني من هذا العام، هبوطا حادا اليوم، حيث تراجع خلال جلسة اليوم بحوالي 6%، ليقل عن مستوى 4 آلاف نقطة.وجاء هذا الانخفاض بسبب المخاوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت بشكل حاد أسهم الشركات الأمريكية للذكاء الاصطناعي مثل "إنفيديا" و"ايه إم دي" في بورصة نيويورك اللية الماضية، وزادت حالة عدم اليقين حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة الأساسي في ديسمبر، إلى جانب عمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب.وتراجع مؤشر كوسبي بمقدار 250.78 نقطة، أي بنسبة 6.08% في الساعة 10:34 من صباح اليوم ليسجل 3870.96 نقطة.وأعلنت البورصة الكورية في الساعة 9:46 صباحا اليوم أنه تم تفعيل آلية البيع الجانبية مع تعليق مؤقت لفعالية أوامر البيع الآلية، بهدف الحد من الاضطرابات الناجمة عن التداولات الآلية المفرطة في أثناء التقلبات الحادة في السوق. وتعد هذه هي المرة الثالثة في هذا العام التي يتم فيها تفعيل هذه الآلية، والأولى منذ يوم 7 أبريل الماضي.