كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر التاسع والعشرين على التوالي

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا قياسيا في الحساب الجاري في شهر سبتمبر الماضي، بفضل الصادرات القوية من أشباه الموصلات والسفن.ووفقا لبيانات أولية الصادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ الفائض 13.47 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.ويمثل هذا الرقم أكبر فائض مسجل بالنسبة لأشهر سبتمبر، بزيادة عن فائض الشهر الأسبق البالغ 9.15 مليار دولار، كما يعد هذا هو الشهر التاسع والعشرين على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية فائضا، حيث سجلت فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو 2023.وسجل حساب البضائع فائضا قدره 14.24 مليار دولار في سبتمبر، وهو ثاني أكبر فائض مسجل.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 12.6% على أساس سنوي في سبتمبر، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 4.5% على أساس سنوي.