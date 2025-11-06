سيول تقول إنها اتفقت مع واشنطن على تعزيز التواصل بشأن الحواجز غير الجمركية

Photo : YONHAP News

قالت وزيرة الزراعة الكورية "سونغ مي ريونغ" إن كوريا الجنوبية نجحت في إبعاد مسألة تحرير أسواقها الزراعية والحيوانية عن طاولة المفاوضات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة.وأوضحت "سونغ" للصحفيين أمس الأربعاء في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ" إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مقبول بشأن الحواجز غير الجمركية، والذي يتمحور حول تعزيز التعاون والتواصل.وأضافت أن الوزارة ستنشئ "مكتبا أمريكيا" لهذا الغرض، موضحة أن هذا المكتب المتصور لن يتطلب مشاورات محددة أو موظفين متخصصين، بل سيكون بمثابة نقطة اتصال بين سيول وواشنطن خلال المناقشات الرسمية.وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التفاصيل ستُدرج في تقرير الحقائق المشترك الذي تخطط الحكومة لإعلانه هذا الأسبوع، والذي سيوضح نتائج المفاوضات التجارية والأمنية الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.