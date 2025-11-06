وزير الدفاع الكوري يقول إنه يجب بناء الغواصات النووية محليا

Photo : YONHAP News

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن كيو باك" إن كوريا يجب أن تبني غواصتها التي تعمل بالطاقة النووية على أراضيها وليس في الخارج.جاء ذلك خلال جلسة عامة للجنة الدفاع البرلمانية أمس الأربعاء، حيث قال "آن" إنه يجب بناء الغواصات النووية محليا، بالنظر إلى تمتع كوريا الجنوبية بـ30 عاما من التكنولوجيا والبحوث العلمية المتراكمة.وأضاف الوزير أن حوض بناء السفن "فيلي" في الولايات المتحدة، الذي استحوذت عليه شركة "هان هوا" الكورية، وهو المنشأة التي وافق عليها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لبناء الغواصات، يفتقر إلى القدرات التقنية والموظفين والبنية التحتية اللازمة، وأضاف أن القرار سيتطلب مشاورات وثيقة بين الوكالات ذات الصلة.وأضاف "آن" أنه لم تتم مناقشة أي تفاصيل لدى أي جانب من الجانبين بشأن المكان الذي سيتم فيه بناء الغواصة.وقال إن الغواصة، المخصصة للاستخدام العسكري، ستتم معالجتها خارج اتفاقية الطاقة النووية بين البلدين الحليفين، موضحا أنه سيكون من الضروري إبرام معاهدة منفصلة.