كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الأمريكية وتتعهد بالرد المناسب

Photo : YONHAP News

أدانت كوريا الشمالية العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة وتعهدت بالرد المناسب.وصدر بيان اليوم الخميس عن "كيم أون تشول" نائب وزيرة الخارجية، المسؤول عن الشؤون الأمريكية.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال "كيم" إن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت مؤخرا جولتها الخامسة من العقوبات، مما أنهى عمليا التكهنات حول احتمال حدوث تغيير في سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ.ونقلت التقارير عن "كيم" قوله إنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أنه مهما فرضت من عقوبات، فإن احتمال تغيير الوضع الاستراتيجي الحالي مع كوريا الشمالية لصالحها أقل من الصفر. وأضاف البيان أنه طالما حافظت الإدارة الأمريكية على موقفها الذي يهدف إلى استعداء كوريا الشمالية، فإن بيونغ يانغ ستظل صبورة وسترد بالمثل.وجاء هذا البيان بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أول من أمس الثلاثاء عقوبات على 8 أفراد وكيانيْن من كوريا الشمالية لتورطهم في غسل أموال مسروقة من خلال أنشطة إلكترونية غير مشروعة.