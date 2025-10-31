إقامة مراسم تشييع كيم يونغ نام في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أُقيمت مراسم تشييع "كيم يونغ نام" الرئيس السابق لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية أمس الأربعاء في بيونغ يانغ.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن مراسم التشييع أُقيمت أمس في المقبرة الوطنية "شين مي ري" بحضور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي استقبل بنفسه جثمان كيم يونغ نام عند مدخل المقبرة، ثم بدأت المراسم بعزف النشيد الوطني.وبعد أن وُضع جثمانه في قبر، تم إطلاق طلقات مدفعية تعبيرا عن الاحترام لكيم يونغ نام.وقد أُقيمت جنازة رسمية لكيم يونغ نام، الذي توفي يوم الاثنين عن عمر يبلغ 97 عاما، في قاعة "سو جانغ" في مدينة بيونغ يانغ.يذكر أن كيم كان دبلوماسيا مهما في كوريا الشمالية وقد تولى مناصب مهمة خلال فترات حكم الـ3 أجيال من زعماء كوريا الشمالية، "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" و"كيم جونغ أون".وقد قاد وفد كوريا الشمالية رفيع المستوى الذي زار كوريا الجنوبية للمشاركة في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2018.ونظرا لدوره في العلاقات بين الكوريتين، أعربت بعض الشخصيات الكورية الجنوبية التي كانت لها صلات سابقة به عن تعازيها ونيتها تقديم العزاء، لكن كوريا الشمالية لم تُبدِ أي رد فعل على ذلك.