زيادة عدد العاطلين عن العمل في كوريا دون أسباب محددة بـ73 ألفا خلال عام واحد

Photo : YONHAP News

اتضح أن فئة "العاطلين عن العمل لأسباب غير محددة" في كوريا الجنوبية قد زادت بأكثر من 70 ألف شخص خلال فترة عام.وفي مسح تم إجراؤه في هذا الصدد، أجاب 3 من بين كل 10 شباب مصنفين ضمن هذه الفئة، بأنهم مُجبرون على التوقف عن العمل لعدم تمكنهم من العثور على الوظيفة التي يرغبون بها.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة البيانات الوطنية أمس بعنوان "المسح الإضافي للسكان غير النشطين اقتصاديا"، حيث اتضح أن عدد السكان غير النشطين اقتصاديا يبلغ 16 مليونا 220 ألفا، بزيادة قدرها 9 آلاف شخص مقارنة بالعام الماضي.وتشير عبارة "السكان غير النشطين اقتصاديا" إلى الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما، ولا يعملون ولا يقومون بأنشطة بحث عن عمل.وقد انخفضت نسبة السكان غير النشطين اقتصاديا من إجمالي عدد السكان البالغين الأكبر من 15 عاما بمقدار 0.2%، لتصل إلى 35.4%، وهي أقل نسبة منذ بدء إجراء هذا المسح ذي الصلة في أغسطس من عام 1999.وقال التقرير إن أسباب "التعطل عن العمل لأسباب غير محددة" تختلف حسب الفئات العمرية، فبالنسبة لـفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، كانت الإجابة الأكثر شيوعا هي "صعوبة العثور على الوظيفة المرغوبة"، ثم "عدم توفر فرص عمل"، وبالنسبة للذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، فكانت أكثر الإجابات هي "سوء الحالة الصحية"، ثم "الاستمرار في الراحة بعد ترك العمل".