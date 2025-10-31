تسجيل أقل مستوى من تقييم المواطنين الكوريين للاقتصاد الوطني منذ عام 2020

Photo : YONHAP News

سجل تقييم المواطنين الكوريين للاقتصاد الوطني أقل مستوياته منذ عام 2020، على الرغم من أن الاقتصاد يُظهر حاليا تعافيا تدريجيا مقارنة بالعام الماضي.كما اتضح أن مستوى السعادة الفردية قد تراجع وارتفع التأثير السلبي للقضايا الاجتماعية على حياة المواطنين في كوريا الجنوبية بدرجة كبيرة.جاء ذلك في نتائج مسح أجرته مؤسسة أبحاث القيمة الاجتماعية اليوم على ألف مواطن للتعرف على وعيهم بالقضايا الاجتماعية، حيث اتضح أن تقييم المواطنين للاقتصاد الوطني كان الأكثر سلبية منذ بدء إجراءؤ هذا المسح، حيث انخفض من 5.13 نقطة من أصل 10 نقاط في عام 2020 إلى 3.88 نقطة هذا العام.وسجل مستوى السعادة الفردية أعلى مستوى له العام الماضي بـ6.54 نقطة، لكنه تراجع هذا العام إلى 6.34 نقطة.كما ارتفع التأثير السلبي للقضايا الاجتماعية على حياة المواطنين من 6.54 نقطة في عام 2020 إلى 6.97 نقطة هذا العام، مسجلا أعلى مستوى له منذ بدء إجراء هذا المسح.