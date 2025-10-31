بنوك الاستثمار الكبرى ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم

Photo : YONHAP News

رفعت بنوك الاستثمار العالمية الكبرى من توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في العام القادم.ووفقا للمركز المالي الدولي في سيول، بلغ متوسط معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية الذي توقعته 8 بنوك استثمار كبرى، 1.9% في نهاية الشهر الماضي.وقد ارتفع هذا المتوسط بمقدار 0.1% مقارنة بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن رفعت مؤسسة "سيتي" توقعاتها بشكل كبير من 1.6% إلى 2.2%.وباستثناء "بنك أوف أمريكا" الذي توقع 1.6 %، قدمت البنوك السبعة الأخرى أرقاما أعلى من توقعات البنك المركزي الكوري للنمو الاقتصادي في العام القادم، وهي 1.6%، والتي أعلن عنها في أغسطس الماضي، حيث توقعت بنوك "سيتي"، و"جيه بي مورغان"، و"غولدمان ساكس" نموا بنسبة 2.2% ، بينما توقع بنك "نومورا" نموا للاقتصادي الكوري في العام القادم بنسبة 1.9%، و"يو بي إس" 1.8%، و"باركليز" 1.7%.علاوة على ذلك، تتوقع بنوك الاستثمار أن يظل أداء الصادرات قويا في العام المقبل، كما كان في العام الحالي.