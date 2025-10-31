الحكومة الكورية تحدد خياريْن لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية تحديد الخيارات بشأن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2035 إلى خياريْن.جاء ذلك في اجتماع شامل عقدته وزارة البيئة والطاقة والمناخ الكورية صباح اليوم حول "الهدف الوطني لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة"، في مقر البرلمان، حيث كشفت عن الخيارين الذي يحدد الأول منهما هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 50% و 60% مقارنة بعام 2018، بينما يحدد الثاني هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 53% و 60%.وقالت الوزارة إن الحد الأقصى البالغ 60% مقارنة بعام 2018، هو هدف طموح يفترض توسيع الدعم الحكومي، والتطوير التكنولوجي المبتكر، وتحسين الهيكل الصناعي.وأوضحت الوزارة أنها قلصت الخيارات الأربعة السابقة مع الأخذ في الاعتبار قرار المحكمة الدستورية الصادر في أغسطس من العام الماضي، والذي يقضي بـ"عدم دستورية" الهدف الأصلي السابق بسبب تحميله للأجيال المستقبلية عبئا مفرطا، بالإضافة إلى ثقل المطالب على القطاع الصناعي والمجتمع المدني.ومن المقرر أن يتم تحديد خيار واحد نهائي في أقرب وقت ممكن بعد مراجعته من قبل "لجنة النمو الأخضر والحياد الكربوني" واجتماع مجلس الوزراء الأسبوع القادم، ثم الإعلان عنه رسميا في "مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، الذي سيعقد في البرازيل منتصف شهر نوفمبر الجاري.