الرئيس الكوري يأمر بالتعبئة الكاملة لجهود الإنقاذ في أولسان

أمر الرئيس "لي جيه ميونغ" المسؤولين بنشر جميع الأفراد والمعدات المتاحة لإنقاذ العمال المحاصرين في انهيار وقع بمحطة الطاقة الحرارية في "أولسان" أمس الخميس.وقال المتحدث الرئاسي "كيم نام جون" في بيان إعلامي إن "لي" حث السلطات على اتخاذ "تدابير شاملة" لمنع وقوع حوادث ثانوية بين فرق الإنقاذ.وصدرت تعليمات "لي" في أعقاب تقارير تفيد بأن 9 أشخاص دفنوا تحت الأنقاض عندما انهار برج غلاية في محطة "أولسان" التابعة لشركة شرق وغرب كوريا للطاقة.وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان أمس، قال كبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون شيك" للنواب إنه تم إنقاذ عامليْن مصابين، بنما لا يزال 7 آخرين محاصرين.وأضاف كانغ أن مركز إدارة الأزمات الرئاسي في حالة استعداد منذ الإبلاغ عن الحادث.وتواصل فرق الطوارئ عملياتها الليلية للعثور على المفقودين.