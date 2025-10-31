الحكومة الكورية تشكل فريق عمل بعد انهيار مبنى بمحطة أولسان للطاقة

Photo : YONHAP News

شكلت الحكومة الكورية أمس الخميس مقرا مركزيا للاستجابة للحوادث بعد انهيار برج غلاية في محطة "أولسان" التابعة لشركة شرق وغرب كوريا للطاقة، مما أدى إلى محاصرة 9 عمال.وقام وزير البيئة "كيم سونغ وان"، الذي يرأس فريق العمل، بتعبئة فرق الإنقاذ وأصدر تعليمات لشركة الكهرباء بالتعاون مع العمليات الطارئة.وقالت الوزارة إنها ستعمل عن كثب مع وزارة العمل لضمان التعافي السريع للضحايا ودعم أسرهم.كما بدأت السلطات عمليات تفتيش طارئة على مواقع مدمرة مماثلة في جميع أنحاء البلاد لمنع وقوع المزيد من الحوادث.وأصدرت الوكالة الوطنية للإطفاء أمرا بالتعبئة على مستوى البلاد، حيث واصلت الرافعات وفرق الإنقاذ عملياتها طوال الليل.وأمر الرئيس "لي جيه ميونغ" بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإعطاء أولوية لإنقاذ الأرواح.