وزير الخارجية الكوري يزور كمبوديا لمناقشة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

Photo : YONHAP News

سيسافر وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى كمبوديا لمناقشة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الكوريين في منطقة جنوب شرق آسيا، وسط تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "لي جيه وانغ" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الوزير "جو هيون" سيزور العاصمة الكمبودية بنوم بن من الأحد إلى الثلاثاء.ويخطط "جو" للالتقاء بوزيريْ الخارجية والداخلية الكمبودييْن لمناقشة التعاون في مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتطوير العلاقات الثنائية، كما سيجتمع مع المقيمين الكوريين الجنوبيين في كمبوديا.وقال "لي" إن الجانبين يناقشان الإطلاق المبكر لفريق عمل يضم ضباط شرطة من كلا البلدين، كمتابعة للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة بين كوريا الجنوبية وكمبوديا الشهر الماضي، وأضاف أن الجانبين على وشك توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.