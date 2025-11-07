الممثل التجاري الأمريكي يحذر من خسائر ضخمة بسبب قضية التعريفات الجمركية

Photo : YONHAP News

ألمح الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" إلى أن الإدارة الأمريكية قد تضطر إلى إعادة رسوم جمركية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار إذا حكمت المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب".وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الخميس، قال "غرير" إنه في حالة خسارة الحكومة الأمريكية لتلك القضية، فسوف يحصل بعض المدعين على الحق في استرداد الرسوم الجمركية في بعض الحالات.وأشار إلى أنه إذا حكمت المحكمة ضد الحكومة، فسوف يتعين عليها وضع جدول زمني لرد المبالغ وتحديد حقوق الأطراف المعنية.وقد بدأت المحكمة العليا الأمريكية أول من أمس الأربعاء، النظر في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" على العديد من دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية.وبالنسبة للرسوم الجمركية المتبادلة التي كانت موضوع النظر في الجلسة، قال "غرير" إنه لا يملك الرقم الدقيق، لكنها تزيد عن 100 مليار دولار وتقل من 200 مليار.