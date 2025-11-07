تأكيد مقتل عامل في انهيار برج غلاية في أولسان ومخاوف من وجود قتيل آخر

Photo : YONHAP News

تم تأكيد مصرع عامل واحد ويُعتقد أن آخر قد قُتل أيضا من بين 7 عمال عالقين في حادث انهيار برج غلاية في محطة للطاقة الحرارية في مدينة "أولسان"، في جنوب شرق كوريا.ووفقا لسلطات الإطفاء المحلية اليوم الجمعة، تم تأكيد مصرع عامل واحد في الساعة 4:53 صباحا بسبب سكتة قلبية في أثناء عمليات الإنقاذ، في أول حالة وفاة جراء الحادث.وقال مسؤولو الإطفاء إن رجال الإنقاذ اقتربوا من العامل المحاصر 12 مرة، وأعطوه مسكنات للألم، وقدموا له الحماية الحرارية، لكنهم لم يتمكنوا في النهاية من إنقاذه.وكان الضحية أحد عاملين تم تأكيد موقعهما، ويُعتقد أن الآخر قد لقي حتفه أيضا.وقد انهار برج غلاية يبلغ ارتفاعه 60 مترا في المصنع الذي يديره فرع "أولسان" التابع لشركة شرق وغرب كوريا للطاقة، التي تديرها الدولة، في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس الخميس، مما أدى إلى محاصرة 9 عمال.وتم إنقاذ عامليْن، بينما لا يزال 6 عمال محاصرين.