كبار المسؤولين العسكريين من كوريا الشمالية وروسيا يناقشون تعزيز التعاون

Photo : YONHAP News

ناقش كبار المسؤولين العسكريين من كوريا الشمالية وروسيا سبل تعزيز التعاون بين وكالاتهم العسكرية والسياسية، وسط مؤشرات على أن بيونغ يانغ تستعد لإرسال قوات إضافية إلى روسيا.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن ممثلو المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري الشمالي التقوا بوفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع "فيكتور غوريميكين" أول من أمس الأربعاء في بيونغ يانغ، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتبادل بين المنظمات العسكرية والسياسية في البلدين، بما يتماشى مع تعميق العلاقات الثنائية.وقال التقرير إن وزير الدفاع الكوري الشمالي "نو كوانغ تشول" استقبل الوفد الروسي في أجواء ودية.وكان "نو" قد زار موسكو في 1 أكتوبر، حيث التقى بنظيره الروسي "أندري بيلوسوف" وأعاد تأكيد دعم بيونغ يانغ الكامل لروسيا.ووسط الحرب الطويلة في أوكرانيا، يبدو أن موسكو أرسلت وفدا على مستوى نائب وزير في زيارة متبادلة لتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية.