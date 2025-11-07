الرئيس الكوري يوافق على التمديد النهائي لفريق التحقيق في قضية الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

وافق الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على طلب فريق التحقيقات الخاص بقيادة المستشار "تشو أون سوك"، بتمديد التحقيق الجاري في قضية الأحكام العرفية التي وقعت في 3 ديسمبر.وقال المكتب الرئاسي اليوم الجمعة إن التمديد النهائي بموجب قانون فريق التحقيقات الخاص سيسمح للتحقيق بإغلاق القضية للمساعدة في تعزيز الوحدة الوطنية.وأضاف المكتب الرئاسي أن إدارة "لي" لا تزال ملتزمة بالدفاع عن الدستور وحماية الديمقراطية والمساعدة في تحقيق سيادة الشعب.وكان فريق التحقيقات الخاص، الذي بدأ عمله في 18 يونيو، قد حصل بالفعل على تمديدين سابقا، وكان من المقرر أن تنتهي ولايته يوم الجمعة القادم.وبموجب الموافقة الأخيرة، سيستمر التحقيق حتى 14 ديسمبر.وتأتي موافقة "لي" بعد يومين من طلب فريق التحقيقات الخاص تمديدا لمدة 30 يوما للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء حادثة الأحكام العرفية.