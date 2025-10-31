صادرات الأغذية الكورية تسجل رقما قياسيا في الـ10 أشهر الأولى من هذا العام

Photo : YONHAP News

سجلت صادرات الطعام والأغذية الكورية، المعروفة باسم "كي فود بلس"، والتي تجمع بين المنتجات الغذائية ومنتجات الصناعات الزراعية، أعلى مستوى لها على الإطلاق حتى شهر أكتوبر من هذا العام.وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية اليوم الجمعة أن صادرات "كي فود بلس" بلغت 11.24 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية 8.59 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5% على أساس سنوي.وبحسب المناطق، سجلت الصادرات نموا كبيرا بنسبة 20.4% إلى الشرق الأوسط، والاتحاد الأوربي بنسبة 14.8%، وأمريكا الشمالية بنسبة 13.9%.وبحسب الأصناف، ارتفع حجم الصادرات من النودل سريع التحضير بنسبة 21.7%، والمنتجات الغذائية المصنعة 13.6%، ومنتجات القهوة 21.3%، والكيمتشي 6.4%، والعنب 50.9%، والآيس كريم 22.1%.وارتفعت صادرات المعكرونة سريعة التحضير، "راميون"، بدرجة ملحوظة إلى الصين بنسبة 54.4%، ورابطة الدول المستقلة 43.8%، واليابان 24%، والولايات المتحدة 21.3%، مدفوعة بشعبية المعكرونة المقلية الحارة.كما ارتفعت صادرات الكيمتشي إلى اليابان بنسبة 4.4%، وكندا 17.6%، وتايوان 11.8%، ونمت صادرات العنب إلى تايوان بنسبة 192.1%، بينما ارتفعت صادرات الآيس كريم إلى الولايات المتحدة بنسبة 13%، وكندا 43.3% وأوربا 62.3%.وقالت وزارة الزراعة الكورية إن الصادرات تتزايد بثبات على أساس التنافسية في الجودة، على الرغم من اختلاف الأسواق الرئيسية بحسب فئات المنتجات.