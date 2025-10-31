إنتاج جزء ثانٍ من فيلم صائدات شياطين الكي بوب

Photo : YONHAP News

نقلت عدة وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس عن مصادر في صناعة الإنتاج السينمائي الأمريكي قولها إن منصة "نتفليكس" وشركة "سوني بيكتشرز" وقعتا اتفاقية لإنتاج الموسم الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الشهير"صائدات شياطين الكي بوب".وعلى الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي، تشير التقارير إلى أن طاقم الإنتاج الرئيسي من الموسم الأول، بمن في ذلك المخرجة "ماغي كانغ"، سوف يعود إلى الموسم الثاني، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج قريبا وينتهي منه في عام 2029.وقد حقق فيلم "صائدات الشياطين"، الذي صدر في يونيو الماضي، شعبية كبيرة بأعلى معدلات مشاهدة على "نتفليكس" على الإطلاق.ومع ذلك، نظرا لطول فترات الإنتاج التي تتطلبها الرسوم المتحركة، يشير بعض المراقبين إلى أن "نتفليكس" ستحتاج إلى استراتيجية للحفاظ على اهتمام الجمهور حتى صدور الجزء الثاني.