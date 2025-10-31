مستشار الأمن القومي الكوري يكشف عن خطة لبناء غواصة نووية محليا

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية تخطط لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية محليا.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة تدقيق برلمانية على المكتب الرئاسي، حيث قال "وي" إن الحكومة الكورية لا تفكر في بناء الغواصة في الولايات المتحدة، مؤكدا أنها تعتزم تطوير غواصة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات البلاد.وأشار "وي" إلى أن الغواصة من طراز "فرجينيا"، التي تزن 7800 طن وتكلف أكثر من 5 تريليونات وون، هي غير ضرورية لأغراض كوريا الجنوبية، مؤكدا أن سيول ستسعى إلى الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية تكون واقعية وذات تكلفة معقولة.كما استبعد إمكانية الاستثمار في منشآت في حوض بناء السفن في "فيلادلفيا"، أو مطالبة شركة "جنرال دايناميكس" الأمريكية ببناء غواصات لكوريا الجنوبية، واصفا كلا الخيارين بـ "غير الواقعي".وعند سؤاله عن مستوى تخصيب اليورانيوم لوقود الغواصة النووي، قال "وي" إنه يمكن إجراء ذلك بمستويات تخصيب عالية أو منخفضة، لكنه يعتبر ممكنا بوجه عام عند مستويات أقل من 20%.