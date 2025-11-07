قتيل و4 في عداد الموتى ومفقودان في حادث انهيار محطة الطاقة في أولسان

Photo : YONHAP News

لقي عامل واحد مصرعه، ويُعتقد أن أربعة آخرين لقوا حتفهم أيضا، بعد انهيار برج غلاية في محطة للطاقة الحرارية في مدينة "أولسان" في جنوب شرق كوريا.وقالت سلطات الإطفاء في مؤتمر صحفي عقدته في مكان الحادث اليوم الجمعة إن عاملا في الأربعينيات من عمره، كان ذراعه عالقا بين الحطام، قد تُوفي في الساعة 4:53 صباحا في أثناء عمليات الإنقاذ.وحتى الساعة 10:30 صباحا من يوم الجمعة، تم تأكيد مصرع عامل واحد، واعتبار 4 آخرين في عداد الموتى، وما زال اثنان عالقيْن تحت الحطام، بينما تم إنقاذ اثنين آخرين ونقلهما إلى المستشفى.وقد انهار برج غلاية يبلغ ارتفاعه 60 مترا في المصنع الذي يديره فرع "أولسان" التابع لشركة شرق وغرب كوريا للطاقة، التي تديرها الدولة، في حوالي الساعة 2 من بعد ظهر أمس الخميس، مما أدى إلى محاصرة 9 عمال.وعثر مسؤولو الإنقاذ على 3 عمال آخرين في الصباح، وكان يُعتقد أنهم لقوا حتفهم أيضا.ونُقل أحد الثلاثة إلى المستشفى، بينما تستمر جهود إنقاذ الاثنين الآخرين.