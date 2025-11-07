الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

Write: 2025-11-07 14:40:01

Photo : YONHAP News

رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق صاروخ باليستي بواسطة كوريا الشمالية.

وصرحت هيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم الجمعة بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي.

ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين بتهمة غسل الأموال لصالح كوريا الشمالية.

ويُجري الجيش الكوري الجنوبي تحليلا لتفاصيل الإطلاق.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد صرحت للصحفيين اليوم بأن الصاروخ سقط في مياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويُعد الإطلاق الصاروخي اليوم هو المرة الثانية التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا منذ تنصيب الرئيس "لي جيه ميونغ" في كوريا الجنوبية.
