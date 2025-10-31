سيول تؤكد توريد وحدات المعالجة الرسومية من إنفيديا كما هو متفق عليه

Photo : YONHAP News

صرح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم مين صوك" بأن توريد وحدات المعالجة الرسومية للحكومة والشركات الكورية، سوف يتم كما هو متفق عليه مع شركة "إنفيديا".جاء ذلك في جلسة مراجعة للّجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات أمس الخميس، حيث رد رئيس الوزراء "كيم" على سؤال بهذا الشأن قائلا إن الأمر سيتم كما تعهد القطاع الخاص.وعندما سُئل عما إذا كانت الشركات الكورية الكبرى، بما في ذلك "سام سونغ" للإلكترونيات و"هيون ديه موتور" و"إس كيه هاينكس"، ستتلقى وحدات المعالجة الرسومية، أعرب عن اعتقاده بحدوث ذلك، لكن قد لا تكون جميع الوحدات المتفق عليها من أحدث طراز، المسمى "بلاك ويل".وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن "جينسن هوانغ" الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، والذي كان قد زار كوريا الجنوبية لحضور اجتماعات منتدى "آبيك" في "كيونغ جو"، قد وافق على توفير ما مجموعه 260 ألف وحدة معالجة رسومية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بعدها إن الولايات المتحدة ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك وحدات المعالجة الرسومية "بلاك ويل"، الأكثر تقدماً من شركة إنفيديا، مما أثار مخاوف من احتمال تعرض كوريا أيضاً لاضطرابات في الإمدادات.وتعليقا على ذلك، قال رئيس الوزراء إن "إنفيديا" قامت بشحن منتجاتها إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي مباشرة لتصريحات "ترامب".