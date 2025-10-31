الحكومة الكورية تُطلق نظاما لرعاية المواهب في العلوم الطبيعية والهندسة

Photo : YONHAP News

ستُطلق حكومة كوريا الجنوبية نظاما لرعاية ودعم المواهب في العلوم الطبيعية والهندسة، في إطار جهودها الرامية إلى التغلب على ركود النمو الاقتصادي في البلاد.وفي إطار "استراتيجية المواهب وخطة ابتكار منظومة البحث والتطوير" التي تم الإعلان عنها في إحاطة عامة عُقدت يوم الجمعة، أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن حوالي 20 باحثا من ذوي الإنجازات البحثية المرموقة عالميا سيُمنحون لقب "علماء وطنيون"، وسوف تقدم لهم الحكومة منحة بحثية سنوية بقيمة 100 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 69 ألف دولار أمريكي، كما ستُشركهم في تخطيط وصنع سياسات البحث والتطوير الوطنية. وسوف يُعزز هذا النظام قاعدة تعليم الرياضيات والعلوم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى برامج المنح الدراسية والزمالة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا والباحثين الواعدين. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الكورية على الحد من هجرة العقول، حيث أظهر تقرير أصدرته غرفة التجارة والصناعة الكورية في يونيو أن عدد العلماء المغادرين للبلاد في عام 2021 تجاوز عدد العلماء الوافدين.وخلال الجلسة، صرّح الرئيس لي جيه ميونغ بأن حصة الميزانية المخصصة للبحث والتطوير لعام 2026 قد شهدت زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بالعام الجاري، مؤكدا أن كوريا الجنوبية لن يكون لها مستقبل إلا من خلال الاستثمار في البحث والتطوير.