ترشيح آبات وغولدن لجوائز غرامي في الفئات الرئيسية

Photo : YONHAP News

تم ترشيح أغنية "آبات"، للمطربة "روزي" من فرقة الفتيات الكورية "بلاك بينك" والمغني الأمريكي "برونو مارس"، وأغنية "غولدن" من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "صائدات شياطين الكيبوب" على نتفليكس، في الفئات الرئيسية لجوائز "غرامي" العام القادم.ةتم ترشيح أغنية "غولدن" لجوائز في خمس فئات، بما في ذلك أغنية العام، وأفضل أداء بوب ثنائي/جماعي.وتُعدّ جائزتا "تسجيل العام" و"أغنية العام" من بين أهم ست فئات في جوائز غرامي، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح أي أغنية من البوب الكوري في هذه الفئات.كما تم ترشيح فرقة الفتيات العالمية "كاتس آي" التابعة لشركة "هايب"، لجائزة أفضل فنان جديد وأفضل أداء بوب ثنائي/جماعي، بينما تم ترشيح المسرحية الموسيقية الفائزة بجائزة توني "ماي بي هابي إندينغ" لجائزة أفضل ألبوم مسرحي موسيقي.وسوف يُقام حفل توزيع جوائز غرامي الثامن والستون في لوس أنجلوس في الأول من فبراير القادم.