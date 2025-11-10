ارتفاع أسعار البنزين والديزل في كوريا للأسبوع الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود في كوريا الجنوبية للأسبوع الثاني على التوالي.ووفقا لمنصة معلومات أسعار النفط التابعة لشركة النفط الوطنية الكورية، أوبينت، يوم السبت، ارتفع متوسط سعر بيع البنزين على الصعيد الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بمقدار 19.1 وون للتر مقارنة بالأسبوع الأسبق ليصل إلى ألف و685.6 وون للتر.كما ارتفع متوسط سعر الديزل للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع بمقدار 26.5 وون للتر ليصل إلى ألف و568.2 وون للتر.وقد انخفضت أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة المعروض في السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الانخفاض كان محدودا بعد أن قررت منظمة "أوبك بلس" تأجيل زيادة إنتاج النفط الخام للربع الأول من عام 2026.وانخفض سعر خام دبي، وهو المعيار الكوري الجنوبي للنفط المستورد، بمقدار 60 سنتا للبرميل مقارنة بالأسبوع الأسبق ليصل إلى 65 دولارا و60 سنتا للبرميل.